Öğretmeni öldürdü yemek yerken yakalandı! Katilin ilk ifadesi pes dedirtti

Fatih, Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Sokak'ta dün aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Abdulbaki Durmaz, ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği anlaşıldı. 2017 yılından bu yana Batman'daki iki aşiret arasında devam eden kan davasında birçok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. En son saldırının, Adem G. ve kardeşi tarafından düzenlendiği tespit edildi.

"YAPTIĞIMIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Polis, şüpheli Adem G.'nin izini bir restoranda sürdü ve yemek sırasında onu yakaladı. Adem G.'nin, kendisini gözaltına alan polislere "Bu bir kan davasıydı. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen zanlı Adem G., emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı bir polis aracı ile adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifade vermeyi reddederek "susma hakkı"nı kullandığı bildirildi.

Yetkililer, saldırı sırasında Adem G.'nin yanında olan ve olay yerinden kaçan taksi şoförü kardeşinin yakalanması için operasyonların sürdüğünü açıkladı.