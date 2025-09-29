Öğretmenini bıçakladıktan sonra intihar eden 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Fransa'nın Bas-Rhin bölgesine bağlı Benfeld'de, bir lisede öğretmeni bıçaklayan 14 yaşındaki öğrenci, yakalanmasından kısa süre sonra intihar girişiminde bulunması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi. Olay okul güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Fransa'nın Bas-Rhin bölgesine bağlı Benfeld kasabasında hizmet veren Robert Schuman Lisesi'nde yaşanan dehşet verici olay, eğitim camiasını ve kamuoyunu derinden sarstı. 24 Eylül 2025 Çarşamba sabahı, 66 yaşındaki bir müzik öğretmeni, 14 yaşındaki erkek öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Öğretmen saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Çarşamba günü sabah saatlerinde vukua gelen olay sınıfın kapısının önünde gerçekleşti. Saldırıda talihsiz öğretmen yüzünden yaralanırken, saldırgan öğrenci olay yerinden hızla kaçtı. Görgü tanığı öğrencilerin ifadelerine göre yaralı öğretmen sınıfa kanlar içinde geri dönerek öğrencilerinden yardım istedi. Olayın öğrenciler tarafından kolluk güçlerine ihbar edilmesinden kısa süre sonra okula giriş çıkışlar durdurulurken çevrede geniş operasyon başlatıldı.

Polisin başlattığı operasyon kapsamında bisikletiyle kaçar halde tespit edilen 14 yaşındaki saldırgan, yakalanacağını anlayınca elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtulan saldırgan olay yerine çağrılan helikopterle Strasbourg Üniversite Hastanesi'ne (CHU) sevk edildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan ilk açıklamada hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanana genç saldırganın 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hayata veda ettiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırıya uğrayan öğretmenin yüzünden aldığı bıçak darbelerine rağmen hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

