Öğretmenler artık KPSS'ye girmeyecek! Milli Eğitim Bakanı duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında öğretmenler için KPSS olmayacağını açıkladı. Öğretmen adayları yeni yıldan itibaren Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girecek. İlk sınavın 13 Temmuz 2025 yılında yapılması bekleniyor.

Tekin, "Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS’nin KPSS’den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS’nin bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

MEB-AGS NEDİR?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda gerçekleşecek.

Buna göre meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce mezunu öğretmen adayları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak.