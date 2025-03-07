Öğretmenler çocukların yüreklerini ısıttı!

Kaynak: İHA
Öğretmenler çocukların yüreklerini ısıttı!

Adana'da öğretmenler bir araya gelerek para topladılar. 80 öğrenciye bin 500 TL'lik hediye çeki vererek gönüllere dokundular.

Adana Kocan ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu öğretmenleri, okul aile birliği öncülüğünde örnek bir çalışma yaparak gönüllere dokundu.

Ramazan ayı nedeniyle öğretmenler kendi bütçelerinden 80 öğrenci için destek sağladı. Öğretmenlerin sağladığı destekle 80 öğrenciye bin 500 TL'lik alışveriş çeki rehberlik servisi tarafından teslim edildi.

Okul Müdürü Turan Pazarcı, öğretmen ve öğrencilerin et ve tırnak gibi birbirlerine bağlı olduklarını söyledi. Gelecek nesillere ışık olacak öğrencilerin her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Okul Aile Birliği Başkanı Pelin Dağlı Aydın ise "Okulumuz sadece eğitim değil toplumda saygı sevgi ve dayanışma temellerini gelecek nesillerin inşa edildiği bir yuva. Bizlerde eğitimcilerimiz ile gelecek nesillere destek olmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Öğretmenler çocukların yüreklerini ısıttı!

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