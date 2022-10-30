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Öğretmenler greve gidiyor derslere girmeyecekler

Eğitim Bir Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu Taleplerine duyarsız kalınmasına karşı, Öğretmenlerin 1 Kasım’da ilk derslere girmeme ve tüm Türkiye’de ortak basın açıklaması yapma yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:09
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Öğretmenler greve gidiyor derslere girmeyecekler

Öğretmenler greve gidiyor derslere girmeyecekler
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Yetersiz kalan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na tepkiler gelmeye devam ediyor. Eğitim-Bir-Sen ise Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir meslek kanunu içerisinde olması gereken unsurları içinde barındıracak değişiklik ve düzenlemeler yapılması konusunda çağrıda bulunmak için resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin 1 Kasım’da ilk derslere girmeme ve tüm Türkiye’de ortak basın açıklaması yapma yönünde karar aldıklarını duyurdu.

 

HAKLI BEKLENTİLERE KARŞI ATILAN SOMUT ADIM ATILMADI
Eğitim-Bir-Sen’den eylem kararına ilişkin yapılan açıklamada, Şubat ayının başında TBMM tarafından kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, beklentileri karşılayamadığına dikkat çekilirken, kanunun eksikliklerinin giderilmesi ve ilave düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilirken, “Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

 

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİNE KAYITSIZ KALINMAMALI
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapsamının genişletilmesi gerektiği ifade edilirken, başta kariyer basamakları olmak üzere sorunlar barındıran diğer noktaların düzenlenmesi gerekildiğinin altı çizilerek, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapsamının genişletilmesi, başta kariyer basamakları olmak üzere, sorunlu yönlerinin giderilmesi; yıllardır çözüm bekleyen kariyer basamakları sorununa çözüm olmak üzere getirilmiş bir kanunun, eksiklik ve hatalı ön kabullerle malul yeni bir sorun kaynağı hâline gelmesini önleyecektir. Sorumluların ve yetkili makamların, eğitim çalışanlarının taleplerine kayıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz ardı etmeden kararları alması, yukarıda tasarımı yapılan teorinin aşağıdaki pratiklerle örtüşmesi, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır. Beklentiler doğrultusunda atılacak hızlı adımlar, eğitim çalışanlarının yüksek motivasyonla işe başlamalarını sağlayacaktır” denildi.
 

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