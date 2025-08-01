Öğretmenler kendi imkanlarıyla okul sıralarını onardı

Kaynak: AA
Öğretmenler kendi imkanlarıyla okul sıralarını onardı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sıra ve masaları, idareciler ve öğretmenler tarafından karşılandı.

Okulda görevli idareci ve öğretmenler, öğrencilerin temiz ve daha iyi ortamda eğitim görmeleri için okulun yıpranmış sıra ve masalarını kendi imkanlarıyla onardılar.

Kendi imkanlarıyla aldıkları malzemeleri kullanan öğretmenler, okulun yıpranmış sıra ve masalarını onararak yeniledi.

Okul müdürü İbrahim Ekin, basın mensuplarına, gönüllü olarak yaz tatilinde okulun tamirat işlerini yaptıklarını belirtti.

Önce malzemeleri aldıklarını anlatan Ekin, "Masa ve sıraların üzerindeki çizikleri el makinesiyle düzelttik ve zımparasını yaptık. Vernik işlemini tamamladık ve tamiratını da yaparak kullanılır hale getirdik. Çalışma kapsamında 6 sınıfımızın sıra ve masalarını yeniledik. Sıra ve masanın kirli olması öğrencinin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Temiz sıralarda oturmalarını istedik" ifadelerini kullandı.

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