Öğretmenler zili duyar duymaz sınıftan böyle kaçtı

Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmenler zili duyar duymaz sınıftan böyle kaçtı

Öğretmenlerin aralarında anlaşıp son zil çaldıktan sonra okulu terk etme şekilleri, öğrencileri kahkahaya boğuldu.

ABD'deki bir okulda öğretmenler, öğrencilerini güldürmek için eğlenceli bir şaka planladı. Son ders zili çaldığında, öğretmenler aralarında anlaşıp sınıflarından hızlıca çıkarak koridorda koşmaya başladı. Kollarını arkaya doğru sallayarak hızla koşan öğretmenlerini gören öğrenciler, bu komik manzara karşısında kahkahalara boğuldu.

Öğretmenlerinin bu eğlenceli şakası, öğrencilerin gününü neşeyle doldurdu. O anları cep telefonlarıyla kaydeden öğrenciler, videoları sosyal medyada paylaşarak viral hale getirdi. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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