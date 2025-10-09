Bolu'da öğretmenlerin kılık kıyafetlerine yeni düzenleme getiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı düzenlemelerle sık sık eleştiriliyor.

MEB son olarak öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine yönelik bu yıl yeni bir düzenlemeye gitti.

Bakanlığın İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede, öğretmenlerin giyim ve kuşamlarında yönetmelik dışı uygulamaların arttığına işaret edildi.

Bolu'da da öğretmenlerin kot pantolon, tayt, şalvar, tişört, mini etek giymesi ve uzun sakalla okula gelmesine ilişkin inceleme başlatılırken, konuya ilişkin açıklama yapan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" diye konuştu.

"KILIK KIYAFET ELEŞTİRİ KONUSU"

Gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Öncü, "Bakanlığımızın üzerinde durduğu ve son yıllarda birçok girdiğimiz ortamda eleştiri konusu olarak karşımıza çıkan bir kılık kıyafet konumuz var. Bu sene de bakanlığımız yine geçen sene olduğu gibi 2025/63 sayılı genelgemizin 18 ve 19. maddelerinde hem öğrenci kılık kıyafetleri konusunda hem öğretmenlerimizin kılık kıyafetleri konusuna daha titizlik gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir genelge yayınladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.