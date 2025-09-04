Öğretmenlere terörle mücadele eğitimi verildi

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gençlik Sizin Eseriniz" isimli proje kapsamında düzenlenen konferansta, Niğde'nin sosyoekonomik yapısı, bölgede mevcut terör risk ve tehditleri, terör, radikalizm ve radikalleşme süreçleri ele alındı.

Ayrıca, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve bu noktada öğretmenlerden beklentiler detaylı şekilde aktarıldı.

Yapılan açıklamada, öğretmenlerin gençlerin doğru yönlendirilmesinde kilit bir rol üstlendiğini vurgularken, bu tür bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen süreçlerde de devam edeceği ifade edildi.