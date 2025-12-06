Saygısız gençlerin tavırları Türkiye'nin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde 61 yaşındaki fizik öğretmenleri M.C ile dalga geçen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımdan kısa bir süre bu sosyal medya platformlarının en çok konuşulan konusu haline geldi.

ÖĞRETMENLERİ AFFETİ AMA

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı. Fizik öğretmeni, kendisine yapılan zorbalıktan sonra bile öğrencilerini korumaya çalışmıştı. Öğretmen, "Hiçbir öğrencimin okuldan uzaklaştırılmasını istemem" diyerek öğrencilerinin disipline verilmemesini istemişti.

ÇOCUK ŞUBE İNCELEME BAŞLATTI

Yaklaşık 20 gün önce yaşanan olaya ilişkin 3 öğrenci hakkında disiplin süreci sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de inceleme başlattı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İNCELEMELERE KATILDI

Ekipler, olayın yaşandığı okulda yöneticilerle görüşerek, bilgi aldı. Polis ekipleri, daha sonra okuldan ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de aynı saatlerde okulda incelemelerde bulundu.