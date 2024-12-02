Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, kız kardeşinin tartıştığı iki öğretmeni darbeden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet olayının yaşandığı okulda, öğretmenler korku dolu anlar yaşadı.

Olay, 28 Kasım Perşembe günü Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen S.B.Ö., meslektaşı S.K. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından durumu ağabeyi B.S.Ö.’ye ileten S.B.Ö., sabah saatlerinde ağabeyinin okula gelmesine neden oldu.

Tekme Tokat Saldırı

B.S.Ö., okula gelerek kız kardeşinin tartıştığı öğretmen S.K.’ye ve kavgayı ayırmak isteyen diğer öğretmen C.Y.’ye saldırdı. İki öğretmeni tekme tokat döven şahıs, öğretmenlerin kendilerini odaya kilitlemesinin ardından kapıyı tekmeleyerek saldırganlığını sürdürdü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, B.S.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen öğretmenlerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından öğretmenler, meslektaşlarına yönelik şiddetin artmasına tepki gösterdi ve yetkililere eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması çağrısında bulundu.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, olay eğitim camiasında büyük tepki topladı.

Son Haberler
DEM Parti PKK lideri 'Öcalan' için tüm tuşlara basıyor. Bakanlığa başvuru yapacaklar!
DEM Parti PKK lideri 'Öcalan' için tüm tuşlara basıyor. Bakanlığa başvuru yapacaklar!
Beşiktaş'ta puan kaybı devam ediyor! Hatayspor 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş'ta puan kaybı devam ediyor! Hatayspor 1-1 Beşiktaş
AKP ile CHP arasında adaylık tartışması
AKP ile CHP arasında adaylık tartışması
Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü
Alanya Belediyesi ve MHP arasında büyük kriz. Bozkurt heykeli fitili ateşledi
Alanya Belediyesi ve MHP arasında büyük kriz. Bozkurt heykeli fitili ateşledi