Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

Olay, 28 Kasım Perşembe günü Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen S.B.Ö., meslektaşı S.K. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından durumu ağabeyi B.S.Ö.’ye ileten S.B.Ö., sabah saatlerinde ağabeyinin okula gelmesine neden oldu.

Tekme Tokat Saldırı

B.S.Ö., okula gelerek kız kardeşinin tartıştığı öğretmen S.K.’ye ve kavgayı ayırmak isteyen diğer öğretmen C.Y.’ye saldırdı. İki öğretmeni tekme tokat döven şahıs, öğretmenlerin kendilerini odaya kilitlemesinin ardından kapıyı tekmeleyerek saldırganlığını sürdürdü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, B.S.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen öğretmenlerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından öğretmenler, meslektaşlarına yönelik şiddetin artmasına tepki gösterdi ve yetkililere eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması çağrısında bulundu.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, olay eğitim camiasında büyük tepki topladı.