Öğretmenleri için eylem yapan öğrencilere şube müdüründen tehdit: Bunların numaralarını alın

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan okullarda yönetici ve öğretmen atamalarına yönelik tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Liyakat ilkesinden uzaklaşıldığı gerekçesiyle eğitimciler ve velilerin uzun süredir tepki gösterdiği atama süreçlerine, şimdi de öğrenciler protestolarla sesini yükseltiyor.

Son Mühür’den Gamze Eskiköy’ün haberin göre İzmir’de Atatürk Lisesi, Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi ve Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi’nde öğrenciler, oturma eylemleriyle şeffaflık ve adalet taleplerini dile getirdi. Ancak Menemen’deki eylemde, şube müdürlerinin öğrencileri disiplin cezasıyla tehdit ettiği iddiası, gerginliği tırmandırdı.

İZMİR ATATÜRK LİSESİ’NDE OTURMA EYLEMİ

Bu sabah İzmir Atatürk Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, saat 11.00’e kadar süren bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Derslere girmeyen öğrenciler, proje okullarında yapılan atamaların liyakate dayalı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Öğretmenime Dokunma” pankartlarıyla dikkat çeken eylem, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Eylem sonrası derslerin normal seyrinde devam ettiği belirtilirken, öğrenciler taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ’NDE DE PROTESTO

İzmir Atatürk Lisesi ile eş zamanlı olarak Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de benzer bir oturma eylemi düzenledi. Öğrenciler, deneyimli öğretmenlerin keyfi atamalarla başka okullara gönderildiğini savunarak, eğitim kalitesinin bu durumdan olumsuz etkileneceği endişesini dile getirdi. Eylemde, atama süreçlerinde nesnel kriterlerin esas alınması ve siyasi etkilerden arındırılması gerektiği mesajı öne çıktı.

ŞUBE MÜDÜRÜNDEN DİSİPLİN TEHDİDİ

Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi’nde ise protestolar farklı bir boyuta taşındı. Öğrenciler, atama krizine tepki olarak ilk üç derse girmeme kararı aldı. Ancak okula gelen iki şube müdürünün, eylemi sonlandırmayan öğrenciler için okul müdürüne, “Bunların numaralarını alın, gerekli disiplin işlemlerini yapın, uzaklaştırma cezası verin.” dediği iddia edildi. Bu tehdit, öğrenciler ve öğretmenler arasında büyük tepkiye yol açtı. Okul yönetiminin ise disiplin işlemi uygulamayacağı ve mevcut müdürün öğrencilerin yanında durduğu öğrenildi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, Menemen’deki disiplin tehdidine sert bir şekilde yanıt verdi. Düdü, “Disiplin kurulu öğretmenlerden oluşur, okul yönetimi değil. Hiçbir otorite öğretmenlere bu şekilde talimat veremez. Öğretmenine sahip çıkan bir öğrenciyi cezalandırmak kabul edilemez. Protesto anayasal bir haktır. Öğrencilerin disiplinle tehdit edilmesi hukuksuzdur. Gerekirse biz de öğretmenler olarak iş bırakırız.” dedi. Düdü, anayasal hakları engelleyen her türlü girişimin karşısında olacaklarını vurguladı.