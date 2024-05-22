Öğretmenlerin 5 yıl maaşından çalmış. Öğretmenler bordrosunu kontrol edince fark etmiş

Gölcük ilçesindeki Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, e-bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık fark etti. İddiaya göre, öğretmenlerin e-bordrolarında görünen ek ders ücretleri, hesaplarına yatan miktardan yaklaşık üç kat fazlaydı.

Yapılan kontrollerde, bu durumun yaklaşık dört yıldır devam ettiği ve fazla olan ücretlerin farklı banka hesaplarına yatırıldığı belirlendi.

Bu iddialar üzerine Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, ek ders ücretlerini hesaplayan okul müdürü M.H.A., işlemleri inceleyen ve onaylayan ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü hakkında 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

ÖĞRETMENLERİN DURUMU FARK ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Adem Ellialtıoğlu, olayın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, bu durumu öğretmenlerin fark etmesinin mümkün olmadığını belirtti:

"Bizim KBS denilen bir sistemimiz var. Ücretlerimizi aldığımız Maliye Bakanlığı'na bağlı bir sistem. Burada, her şey bunun üzerinden dönüyor. Bu sistemi kullanan müdür yardımcısı, her şeyi doğru yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok.

Okuldaki evraklar, her şey doğru. Öğretmenlere gösterilen evraklar doğru. Ancak müdür, bordroyu onaylayıp göndermeden önce ekleme yapıyor. Öğretmenler bunu fark edemezler. Fakat, bu nasıl ilçe milli eğitimdeki memurun gözünden kaçıyor? Nasıl şefin, şube müdürünün veya ilçe milli eğitim müdürünün gözünden kaçıyor?"

Geriye Dönük Kontroller ve Sistem Eksiklikleri

Ellialtıoğlu, olayı duyurduktan sonra Türkiye'nin her yerinden bordroların sosyal medya hesaplarına gelmeye başladığını belirterek, bu durumun sadece dört yıllık bir sorun olmadığını, daha eskiye dayandığını düşündüğünü söyledi.

Ayrıca, öğretmenlerin maaş bordrolarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bu konuda ihbar hattı kurulmasını önerdi.

Ellialtıoğlu, çözüm olarak KBS sisteminin bankalarla entegre çalışmasını önerdi. Böylece ek ders ücretlerinin doğrudan öğretmenlerin hesaplarına yatacağını ve okulun bu sürece dahil olmayacağını belirtti.

"BU, TÜRKİYE'NİN SORUNUDUR"

Ellialtıoğlu, olayın sadece Kocaeli'nin Gölcük ilçesiyle sınırlı olmadığını, Türkiye genelinde benzer sorunların yaşandığını düşündüğünü ifade etti. Bu durumu, 2011 KPSS skandalından sonra Türkiye'deki en büyük skandal olarak nitelendirdi ve yetkilileri bu konuda acilen önlem almaya çağırdı.

Ellialtoğlu, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorunudur. Bugün tasarruf tedbirlerini uyguladığımız bu ülkede, bu kadar büyük bir yolsuzluğun olması çok manidar. Kimse tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyemez" diye konuştu.