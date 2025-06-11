Öğretmenlerin beklediği açıklama geldi. Bakan Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi mesleki çalışma programına yönelik önemli bir açıklama yaptı.

Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri eğitim kurumlarında katılım sağlayabileceklerini belirterek, eğitimcilerin görüş ve talepleri doğrultusunda bu düzenlemeyi yaptıklarını vurguladı.

Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öğretmenlerle sık sık bir araya geldiklerini ve eğitimle ilgili tüm kararların onların görüşleri doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

Öğretmenlerin talepleri doğrultusunda, mesleki çalışma programının her il ve ilçeye uygun şekilde düzenlendiğini duyurdu.