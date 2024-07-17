Öğretmenlerin beklediği haber geldi. Bakanlık açıkladı

Okulla yaz tatiline girince öğretmenler de harekete geçti. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme için tarihler belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yaptı.

MEB başvuruların iki aşamalı olacağını belirterek işlemin sistem üzerinden yapılacağını aktardı.

TARİHLER AÇIKLANDI

Birinci aşamada öğretmenler 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek.

Eğer öğretmenlerin ön başvurusu onaylanırsa ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada da öğretmenler 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunu gerçekleştirebilecek.

Atamaları 16 Ağustos'ta yapılanlar ise, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

Öte yandan MEV duyuruyu sosyal medya hesabından duyurdu.