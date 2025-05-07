Öğretmenlerin beklediği haber MEB’den geldi

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesini yayımladı. Bakanlık açıklamasına göre, her alan için belirlenen kontenjan sayısının üç katı kadar aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrıldı.

Söz konusu atama süreci için başvurular 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurusu onaylanan adaylar arasından yapılan sıralama sonucu oluşturulan listede yer alan adaylar, sözlü sınava katılma hakkı kazandı.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav nerede ve hangi tarihte?

Sözlü sınavların nerede ve hangi tarihlerde yapılacağı bilgisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilecek. Adaylar, sınav merkezlerini ve tarihleri Bakanlığın internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından, tercih başvurusu süreci ile birlikte atama ve göreve başlama takvimi de kamuoyu ile paylaşılacak.