Öğretmenlerin çığlığı Milli Eğitim’in önünde yankılandı: Eğitim açığı 109 bin atama 15 bin

Türkiye’de öğretmen atamalarındaki yetersizlik, genç öğretmen adaylarının umutlarını gölgeliyor. Açıklanan 15 bin öğretmen ataması, atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin tepkisini çekti. İzmir’de bir araya gelen ‘2024 Atama Mağduru Öğretmenler’ İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla seslerini duyurdu. Atama sayısının artırılmasını ve ücretli öğretmenlik uygulamasının kaldırılarak liyakate dayalı atamalar yapılmasını talep eden öğretmenler, eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekti.

“ADALETSİZLİĞİN RAKAMI”

Grup adına konuşan Yağmur Sevim, 15 binlik atamanın hem öğretmen adayları hem de eğitim sistemi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı. Sevim “2024 KPSS sonrası açıklanan 15 bin atama, yetersizliğin ve adaletsizliğin rakamlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 verilerine göre, resmi öğretmen açığı 109 bin kişi. Atama bekleyen öğretmen sayısı ise yaklaşık 600 bin. 15 bin atama, adayların yalnızca yüzde 2,5’ine iş imkânı sağlıyor. Geriye kalan 585 bin öğretmen adayı bir yıl daha beklemek zorunda, milyonlarca öğrenci ise öğretmensiz ya da güvencesiz ücretli öğretmenlerle eğitim almaya mahkûm.” dedi.

Sevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 25 bin öğretmen atamasının yalnızca 15 binlik kısmının hemen yapılacağını, kalan 10 binin ise Milli Eğitim Akademisi eğitimi sonrası atanacağını hatırlattı. Bu durumun, atama bekleyen öğretmenlerin mağduriyetini daha da derinleştirdiğini belirtti.

“ÖĞRETMENLER İÇİN GÜVENCESİZLİK ÖĞRENCİLER İÇİN KALİTE SORUNU”

Ücretli öğretmenlik sistemini sert bir dille eleştiren Sevim, bu uygulamanın eğitimde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti. “Türkiye’de 2023’te 87 bin ücretli öğretmen görev yaptı. Ücretli öğretmenlerin maaşı 10 bin ile 13 bin lira arasında değişiyor ve çoğunlukla asgari ücretin yüzde 40-50 altında kalıyor. Yaz tatilinde maaş alamıyorlar, ders saatine göre ücretlendiriliyorlar. Üstelik çoğunda pedagojik formasyon veya alan uzmanlığı aranmıyor. Bu, hem öğretmenler için güvencesizlik hem de öğrenciler için kalite sorunu demek.” diye konuştu.

Sevim, ücretli öğretmenliğin eğitime zararlarını sıralarken “Süreklilik eksikliği, öğrencilerin öğrenme sürecinde kopukluklara neden oluyor. Uzman olmayan kişilerin sınıf yönetimi ve ders anlatımı, başarıyı olumsuz etkiliyor. Düşük maaş ve güvencesizlik, öğretmenlerin mesleki motivasyonunu yok ediyor. Eğitimde kalite, ancak tam zamanlı, liyakate dayalı ve güvenceli öğretmenlerle sağlanabilir.” dedi.

"EN AZ 50 BİN ATAMA ŞART"

Atama sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Sevim, “Bizler, en az 50 bin atama diyoruz. Türkiye’de her yıl 45-50 bin yeni öğretmen mezun oluyor. KPSS’de başarılı olan yüz binlerce genç, atama yetersizliği nedeniyle ya işsiz kalıyor ya da farklı sektörlere yöneliyor. Bu, sadece bireysel bir hak kaybı değil; ülkemizin insan kaynağının, emeğinin ve geleceğinin heba edilmesidir.” dedi.

Sevim, ücretli öğretmenlik uygulamasının tamamen kaldırılarak atamaların yalnızca KPSS yazılı puan üstünlüğüne göre yapılması gerektiğini savundu.