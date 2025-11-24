İstanbul'da bir özel okulda öğretmenlerin de olduğu tüm çalışanların okula giriş ve çıkışlarının "yüz tanıma sistemi" ile kontrol edilmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayet edildi.

Kurul, işverenin ilgili kişilerin biyometrik verilerini işleyebilmek adına açık rızalarına başvursa da "açık rızanın özgür iradeyle verilmemiş olması, mesai kontrol sisteminin şekli ve içeriği dikkate alındığında daha az müdahaleci yöntemler mevcut iken biyometrik veriler işlenmek suretiyle giriş ve geçişlerin takibe alınması uygulamasının amaçla bağlantısı ve ölçülü olma ilkesine aykırı” olduğu sonucuna vardı, okula 700 bin TL idari para cezası uyguladı.