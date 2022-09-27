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Öğretmenler için ilk olacak. Başvurular başladı 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurularını bugünden itibaren kabul etmeye başladı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:36
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvurular başladı. 3 Ekim'e kadar sürecek

Öğretmenler için ilk olacak. Başvurular başladı 
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MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, https://basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden 3 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

Başvuracak adaylardan resmi eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS ve e-devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

MEB dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin başvurularına yönelik iş ve işlemler, görev yaptıkları kurumlarca yapılacak duyuru doğrultusunda kurumlarınca yürütülecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

Başöğretmenlik için ise yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, uzman öğretmen olarak görev yapan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan adaylar başvurabilecek.

SINAVDAN MUAF ADAYLARIN BAŞVURULARI DA BAŞLADI

Diğer yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Sınavdan muaf olanların uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruları da bugün itibarıyla başladı.

Yazılı sınavdan muaf tutulacakların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti alınmayacak.(AA)

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