Öğretmenlik test sınavı kalkacak mı? Bakan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğretmenlik test sınavı kalkacak mı? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenler için kariyer sistemine dair önemli değişiklikler açıkladı. Bakan Tekin öğretmenlerin merak ettiği öğretmenlik test sınavı ile ilgili de açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Müsteşarken de söylüyordum, 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz. Ben bunu kendi adıma doğru bulmadığımı söylüyordum. Dolayısıyla sınavı da kaldırmış olduk” dedi.

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ARA TATİLDE SEMİNELER ONLİNE OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anıttepe Ortaokulu’nu ziyaret etti. Yaptığı ziyarette öğretmenlerle görüşerek onların sorunlarını dinleyen Bakan Tekin, toplantıda öğretmenlerden gelen istekler üzerine tatil döneminde yapılan seminerlerin internet üzerinden yapılacağını açıkladı.

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Toplantı bir süre basına kapalı devam ettikten sonra Bakan Tekin, İstiklal Marşı’nı öğrencilerle beraber okudu ve okuldan ayrıldı.

Milli Eğitim Akademisi’yle ilgili bir kanun çıkacağına değinen Bakan Tekin, “1 Ocak 2025 itibariyle tüm eğitimler Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyecek. Sadece o değil sınavı da kaldırdık. Müsteşarken de söylüyordum, 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz. Ben bunu kendi adıma doğru bulmadığımı söylüyordum. Dolayısıyla sınavı da kaldırmış olduk. Onun yerine bir eğitim paketi hazırlıyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı internet üzerinden bir kısmı yüz yüze olacak. Yüz yüze olan kısımların oranı üzerine ilgili genel müdürlük şu an çalışıyor. Büyük çoğunluğu internet üzerinden olacak. 400 bine yakın öğretmenimiz uzman ve başöğretmen unvanı almış olacak. Onların eğitimleri de ona göre takvime yerleştirilecek” diye konuştu.

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