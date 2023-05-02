Oğul Aktuna’dan Akşener’e destek

Süleyman Soylu’nun açıklamalarına Meral Akşener’in vermiş olduğu yanıt bir hayli ses getirirken, Akşener’in “Psikiyatrilerin bu arkadaşları muayene etmesi gerektiği” yönündeki çıkışına siyasetçi Oğul Aktuna’dan destek geldi.

Oğul Aktuna’dan Akşener’e destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yaptığı açıklamalar kısa bir süre içerisinde bir hayli ses getirmeyi başarmıştı.

Soylu, yaptığı açıklamalarda ;

‘’Doğru Yol'da onunla siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı 1 günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı devir devir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu’nun yapmış olduğu bu açıklamaların ardından ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in vermiş olduğu yanıt gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Akşener, Soylu’ya yanıt niteliğinde yapmış olduğu açıklamada bir çağrıda bulunarak, ‘’Bugün itibariyle yeni bir şey var, erkeklerle hayvanlar evleniyormuş. Ya ben bunu duymadım hiç, onca iş içinde gelinen nokta bu mu, bu nasıl duygu, psikoloji? Türkiye’deki tüm psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmeleri için çağırıyorum. Daha vahim bir şey var; bunlara göre biz seçimi kazanırsak darbe yapmış olacakmışız. Artık bunlar kafayı yedi. Oylarınızla şunları bir an evvel emekliye sevk edelim, sizi kurtaralım, gidiyoruz gümbürtüye.’’ demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamasının ardından Eski Sağlık ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna’nın oğlu Siyasetçi Oğul Aktuna, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışla büyük ilgi gördü.

Oğul Aktuna, Meral Akşener’in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

‘’Sayın Meral Akşener, Süleyman Soylu'ya atfen, "Ben Türkiye’deki tüm psikiyatristleri, bu arkadaşları muayene için çağırıyorum. " dedi. Başkanım, babam Yıldırım Aktuna yaşasaydı, çağrıya gerek kalmazdı. O, arkadaşları hem psikolojik olarak hem de siyasi olarak iyi tedavi ederdi. ‘’ ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Danimarka'nın gizli nükleer sığınağı ortaya çıktı Dünya
Danimarka'nın gizli nükleer sığınağı ortaya çıktı
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor Dünya
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı Magazin
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi Siyaset
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı Dünya
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir?
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin Sağlık
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin