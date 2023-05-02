Oğul Aktuna’dan Akşener’e destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yaptığı açıklamalar kısa bir süre içerisinde bir hayli ses getirmeyi başarmıştı.

Soylu, yaptığı açıklamalarda ;

‘’Doğru Yol'da onunla siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı 1 günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı devir devir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu’nun yapmış olduğu bu açıklamaların ardından ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in vermiş olduğu yanıt gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Akşener, Soylu’ya yanıt niteliğinde yapmış olduğu açıklamada bir çağrıda bulunarak, ‘’Bugün itibariyle yeni bir şey var, erkeklerle hayvanlar evleniyormuş. Ya ben bunu duymadım hiç, onca iş içinde gelinen nokta bu mu, bu nasıl duygu, psikoloji? Türkiye’deki tüm psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmeleri için çağırıyorum. Daha vahim bir şey var; bunlara göre biz seçimi kazanırsak darbe yapmış olacakmışız. Artık bunlar kafayı yedi. Oylarınızla şunları bir an evvel emekliye sevk edelim, sizi kurtaralım, gidiyoruz gümbürtüye.’’ demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamasının ardından Eski Sağlık ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna’nın oğlu Siyasetçi Oğul Aktuna, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışla büyük ilgi gördü.

Oğul Aktuna, Meral Akşener’in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

‘’Sayın Meral Akşener, Süleyman Soylu'ya atfen, "Ben Türkiye’deki tüm psikiyatristleri, bu arkadaşları muayene için çağırıyorum. " dedi. Başkanım, babam Yıldırım Aktuna yaşasaydı, çağrıya gerek kalmazdı. O, arkadaşları hem psikolojik olarak hem de siyasi olarak iyi tedavi ederdi. ‘’ ifadelerini kullandı.