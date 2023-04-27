Oğul Aktuna'dan dikkat çekici "Umut her zaman var" paylaşımı

90’lar Siyaset Dünyasına damga vurarak Belediye Başkanlığı, Devlet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü gibi görevlerde bulunan merhum Yıldırım Aktuna’nın oğlu Oğul Aktuna uzun bir süredir babası gibi aktif siyasette yer almaya devam ediyor.

2011 yılında CHP'de siyasete başlayarak, 2017 yılında kurulan İYİ Parti'de İstanbul İl Yöneticisi ve Kültür Sanattan Sorumlu İl Başkanı gibi önemli kademelerde görevlerde bulunan Aktuna son gerçekleştirdiği paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

Gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımındaki videosunda, Türkiye’nin tarihindeki en zor ekonomik dönemi içinde bulunduğunu belirten Oğul Aktuna, bu ekonomik krizin bir sosyo-ekonomik kaosun kapısını aralamak üzerinde olduğu uyarısında bulunarak; “artık kısır çekişmelere, polemiklere, fakirlik edebiyatına, günübirlik vaadlere, cepheleşme siyasetine, koltuk hesaplarına ve dış güç hikayelerine harcayacak enerjimiz kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeleri ile mevcut siyasi düzene eleştirel bir yaklaşımda bulunurken, aynı zamanda bu günlerin aşılmasının akılcı siyaset ve politikalarıyla mümkün olacağını ifade eden Aktuna, birlik ve beraberlik yönünde de bir mesaj vermiş oldu.

Videosunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır” sözünü hatırlatarak ve “Umut her zaman var ve olmaya devam edecektir” ifadeleriyle bitiren Aktuna’nın bu paylaşımı pek çok kişi tarafından ilgi gördü. Paylaşımın ardından Aktuna’nın bir sonraki adımı merak konusu oldu.

https://www.instagram.com/p/CrQiDhjupus/

https://twitter.com/ogulaktuna/status/1649032715230904320?s=20

https://fb.watch/k0YY4tUgZh/

https://youtube.com/shorts/X8_JUCKhHrg?feature=share