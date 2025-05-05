Oğulcan Çağlayan Kocaelispor taraftarlarından özür diledi

Trendyol 1. Lig’de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig’e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor’da üst üste alınan mağlubiyetler taraftarın tepkisine neden oldu. Kulüp başkanı Recep Durul, yöneticiler, teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcular ‘Şampiyon takıma yakışmayacak oyun ve sonuç’ eleştirilerinin odağında kaldı. Kulübün başarılı oyuncularından Oğulcan Çağlayan ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taraftarından özür diledi ve kutlamalarda stadyumun dolmasını istedi.



TARAFTARLARI MAÇA ÇAĞIRDI

Golcü futbolcu Oğulcan kendisi için özel olduğunu belirttiği fotoğraf kareleriyle birlikte yaptığı paylaşımında, "Bu kareler benim için çok özel. Bu şehirde çocuklar Kocaelispor’u tutar. 16 yıllık özleme son verdiğimiz bu sezonda sizden gelen kutlama kareleri beni çok mutlu ediyor. Son 3 haftada alınan sonuçlar ile sizi üzdüğümüzün farkındayız, özür dileriz. Pazar günü; stadyumda 35 bin, ekranları başında yüz binlerce kişi olarak bu hazzı doyasıya yaşayalım. Sonuna kadar hak ettik, her anıyla gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kocaelispor, Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü mağlup etmesiyle matematiksel olarak şampiyon olduğu hafta deplasmanda Esenler Erokspor’a 3-1, kendi evinde Boluspor’a 4-3 ve son olarak Iğdır FK’ya 4-0 mağlup oldu.