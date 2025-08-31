Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

Kaynak: İHA
Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı. Kulübün prensip anlaşmasına vardığı Çorum FK, deneyimli oyuncuya imza attıracak.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan tecrübeli oyuncu Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'e veda ediyor. Kocaelispor, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda 1. Lig takımlarından Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Çağlayan, kulübünden izin alarak Çorum FK ile transferin detayları konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Yeşil-siyahlıların konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir" denildi.

Son Haberler
CHP'li eski başkan hayatını kaybetti!
CHP'li eski başkan hayatını kaybetti!
Venezuellalı yıldız Trabzonspor'u neden reddettiğini açıkladı
Venezuellalı yıldız Trabzonspor'u neden reddettiğini açıkladı
Boğaziçi Kampüsü’nde kan donduran cinayet! Kampüse nasıl girdiği de belli oldu
Boğaziçi Kampüsü’nde kan donduran cinayet!
AKP'li Abdurrahman Dilipak'tan iktidarı sinirden deliye döndürecek sözler!
AKP'li Abdurrahman Dilipak'tan iktidarı sinirden deliye döndürecek sözler!
Sırbistan'da Bogdanovic şoku
Sırbistan'da Bogdanovic şoku