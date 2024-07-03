Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

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Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan, yeni takımına imza attı.

Oğulcan Çağlayan imzaladı

Galatasaray'ın 2020'da olaylı bir şekilde Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, daha sonra sırasıyla Eyüpspor, Giresinspor, Pendikspor, Gaziantep FK ve son olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.

28 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda hangi takımda oynayacağı belli oldu.

Oğulcan Çağlayan, Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı 1. lig takımı Kocaelispor'a imza attı.

Oğulcan Çağlayan, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kocaelispor gibi bir camia için savaşmak beni heyecanlandırıyor, bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda hep birlikte o kupayı kaldırmak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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