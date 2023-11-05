Oğulcan Engin ve İlayda Alişan aşklarını ilan etti. İlk paylaşımlarını yaptılar

Yeni bir abirlikteliğe başlayan İlayda Alişan ile sevgilisi Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından ilk defa fotoğraf paylaştı.

Rahime Sezgin
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan aşklarını ilan etti. İlk paylaşımlarını yaptılar

Dizilerde gösterdiği başarılı performans ile gündemden düşmeyen İlayda Alişan, şu sıralar çok mutlu. Uzun zamandır Oğulcan Engin ile birlikte olan Alişan, göz önünde olmaktan kaçıyordu.

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Basına poz vermeyen ve aşk hayatını saklı tutan Alişan, dün ilk kez sevgilisiyle paylaşım yaptı.

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Aşk dolu anlar

İlişkilerini sürdüren ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bu fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ayrıca Oğulcan Engin de aynı kareye sosyal medya hesabında yer verdi.

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