Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile iki yıllık ilişkisi sona eren Miray Daner, Engin’in ihanetini öğrenince, öfkeye kapılıp yaşadıkları evdeki bazı eşyaları kırıp döktü

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 1

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile iki yıllık ilişkisi sona eren Miray Daner, Engin’in ihanetini öğrenince, öfkeye kapılıp yaşadıkları evdeki bazı eşyaları kırıp döktü.

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 2

Bir süredir arasının bozuk olduğu Oğulcan Engin'in ihanetiyle sarsılan oyuncu Miray Daner, Levent'te Engin'e ait lüks rezidanstan kıyafetlerini toplamaya gittiğinde, iddiaya göre; eve hasar vererek intikamını aldı.

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 3

İlişkileri normal seyrinde devam ettiği dönemde güzel oyuncuya eski sevgilisinden gelen cep telefonu mesajını gören Engin, küplere binmiş ve ilişki hiçbir zaman eskisi gibi olamamıştı.

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 4

‘Eski sevgili’ olayının etkisini üzerinden atamayan çift ikinci bir olayla daha sarsıldı.

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 5

Bu kez de Miray Daner, geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin'in Etiler'deki bir mekanda başka bir güzelle kendisine ihanet ettiğini duydu.

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 6

İhaneti öğrenen Daner, hiç düşünmeden Oğulcan Engin ile iki senelik birlikteliklerini sonlandırma kararı alarak Engin'in Levent'teki lüks rezidans dairesinden özel eşyalarını aldı.

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 7

Ancak iddiaya göre öfkesine engel olamayan güzel oyuncu, bu sırada da evdeki bazı eşyaları kırıp ufak çaplı bir hasar yarattı.

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 8

Miray Daner, Engin'le yaşadığı rezidansta ayrılıp Zekeriyaköy'deki kendi evine döndü.

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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 9
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Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti 10
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