Oğulcan ve İlayda çifti ikinci yılında İnstagram'ı salladı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ekranların sevilen yüzü İlayda Alişan, 30 Haziran 2025 tarihinde birlikteliklerinin ikinci yıl dönümünü kutladı. Çift, bu özel günü Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle paylaştı. İlayda Alişan, sevgilisiyle olan fotoğrafının altına "2 yıl onunla ❤️" notunu düşerken, Oğulcan Engin ise "Seni seviyorum. Benim seri daha iyi ????" yorumuyla hem romantik hem de esprili bir karşılık verdi. Çiftin takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

29 yaşındaki başarılı oyuncu İlayda Alişan, 2023 yılının ocak ayında Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. "Ateş Kuşları", "Masumiyet" ve "Çukur" gibi önemli projelerde rol alan Alişan ile iş insanı Oğulcan Engin'in sürpriz birlikteliği, kısa sürede magazin gündemine oturmuştu. Çift, o günden bu yana aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık bir araya geldikleri anları hayranlarıyla paylaşıyor. İlişkilerini her fırsatta dile getiren ikilinin aşk pozları da büyük ilgi görüyor.

SAĞLAM TEMELLERE DAYALI BİR AŞK

Geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları bir röportajda ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulunan Engin ve Alişan, birbirlerine olan düşkünlüklerini dile getirmişti. Oğulcan Engin, muhabirlerin huylarının benzediği yönündeki sorusuna "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını verirken, İlayda Alişan ise ilişkilerinin temelinin sağlam olduğunu vurgulayarak "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" demişti. Kıskançlık konusunda ise Engin "Yerinde, o da bende kıskancım" derken, Alişan "Gereksiz değil ama" diyerek eklemişti. Oğulcan Engin, sevgilisinin oyuncu olmasının kendisi için bir avantaj ya da dezavantaj teşkil etmediğini, olaya duygusal anlamda, güzel baktığını belirtmişti.

AİLE SAADETİ VE TATİL ANILARI

Ünlü çift, 2025 Haziran'ının başlarında Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin'in düğününe katılarak aile saadetlerini gözler önüne sermişti. Düğün sonrası soluğu Alaçatı'da alan ikili, tatil pozlarını sosyal medyada paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlayda Alişan'ın beyaz kalp emojisiyle yaptığı paylaşıma, Oğulcan Engin'in sımsıkı sarıldığı anları yayınlayarak karşılık vermesi, çiftin arasındaki derin bağı bir kez daha ortaya koymuştu.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, iki yıldır süren aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Çiftin gelecekteki adımları merakla bekleniyor.