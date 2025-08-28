Oğullarını evlendirirken evleri kül oldu

Yangın, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak'ta bulunan 2 katlı depolu müstakil bir konutta meydana geldi.

Verilen bilgiye göre, bugün çocuklarından Salih'i evlendiren Ahmet Özden ve ailesi düğünün yapıldığı yaylaya gitti.

Düğünün başladığı dakikalarda ailenin yaşadığı evin deposunda yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm depoyu ve yanındaki 2 katlı evi dıştan sardı.

Yangını fark edenlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Erdemli Belediyesi, Orman İşletmesine bağlı ekipler yönlendirildi.

10 itfaiye ekibi birçok noktadan alevlere müdahale ederken, mahalle sakinleri de katkı sundu.

Limon deposundaki plastik kasalar sebebiyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla 2 saatte denetim altına alındı.

Bu sırada 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerinde hazır bulunan sağlık personeli ambulansta müdahale etti.

BABA GÖZYAŞLARINI GİZLEYEMEDİ

Oğlunu evlendirdiği anda yangın haberini alan ve olay yerine gelen Ahmet Özden ile bazı akrabaları gözyaşlarını tutamadı.

Aile fertlerini çevredekiler sakinleştirdi.

Yangının çıktığı evin birinci katında babanın kaldığı, ikinci katı ise evlendirdiği oğluna hazırlandığı öğrenildi.