Ogün Sanlısoy hukuki süreç başlattı! Adı taciz skandallarına karıştı

Ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy, hakkında çıkan taciz iddialarını reddederek hukuki süreç başlatacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Şu son günlerde ünlü isimlerin taciz ifşaları aldı başını gitti. Fotoğrafçı Mesut Adlin ve oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Tayanç Ayaydın ve yönetmen Selim Evci’nin de adının karıştığı iddialara rock müziğin sevilen isimlerinden Ogün Sanlısoy da yer aldı. Sosyal medyada dolaşan ve kaynağı belirsiz olan iddialar üzerine Sanlısoy, avukatları aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu belirten Sanlısoy, bu türden çirkin iftiraların kendisini derinden üzdüğünü de belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR

Sanlısoy, özellikle kadın hakları ve hassas konulara duyarlı bir sanatçı olduğunu ve şarkılarında da bu konulara sıklıkla yer verdiğini ifade etti. Bu nedenle, hakkında çıkan bu türden iddiaların kendisi için büyük bir hayal kırıklığı yarattığını sözlerine ekledi. Ünlü şarkıcı, avukatlarıyla görüştükten sonra gerekli hukuki sürecin başlatılması talimatını verdiğini açıkladı.

Sanlısoy, bu türden asılsız iddialarla itibarını zedelemeye çalışan kişilere karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından, Şanlısoy'a destek mesajları yağdı.

