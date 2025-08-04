Ogün Sanlısoy Urla’yı sallamaya geliyor: Rock rüzgârı esecek!

İzmir Urla'nın popüler duraklarından Avlu Urla, Ege'de sanat ve müziğin buluşma noktası olma misyonunu sürdürüyor. Mekan, 8 Ağustos Cuma akşamı Türk Rock müzik sahnesinin özel sesi Ogün Sanlısoy’a ev sahipliği yapacak.

Konsere ilişkin heyecanını dile getiren Avlu Urla’nın sahibi Ali Gençel, sanatseverlere seslenerek, "Urla'nın bu büyülü atmosferinde müziğin enerjisini Ogün Sanlısoy'un eşsiz sesiyle birleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Tüm Rock müzik severleri yaz akşamının tadını çıkarmak ve unutulmaz anılar biriktirmek için Avlu Urla'ya bekliyoruz" dedi.

34 YILDIR SAHNELERDE

Ogün Sanlısoy, 12 Mart 1971 yılında Gölcük’te dünyaya geldi ve küçük yaşlarda müzik ile ilgilenmeye başladı. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okurken aynı zamanda müzik çalışmalarını yürüten Ogün Sanlısoy, ilk sahne deneyimlerine akustik gitarıyla gerçekleştirdiği performansı ile 1989 yılında başladı. 1992 yılında Pentagram grubuna katıldı ve aynı yıl çıkan “Trail Blazer” albümünde vokaliyle yer aldı. 1995 yılında Pentagram grubundan ayrıldı ve 1999 yılında ilk solo albümü “Korkma”, 2004 yılında ikinci solo albümü “O Gün" ve 2006 yılında üçüncü solo albümü “Üç” ü yayınladı. 2009 yılında “Büyüdük Aniden” ve “Yukarıya Bak” şarkılarını myspace üzerinden yayınlandıktan sonra 2011 yılında ”Ben” isimli dördüncü stüdyo albümünü paylaştı.

2012 yılında eski şarkılarının akustik versiyonlarının yanı sıra Özlem Tekin ile birlikte seslendiği “Dayanamam” isimli düetin de bulunduğu “Akustik 2012” albümünü yayınladı. 2015 yılında “Sen Uyurken” isimli albümünü yayınlandı ve “Sen” isimli parçaya çekilen klibi ile ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdi. 2017 yılında Pentagram grubu ile yeniden bir araya gelerek “Pentagram Akustik” albümünü yayınladılar ve grubun 30.yılı sebebi ile çıkılan Türkiye ve Avrupa konserlerinde yer aldı.

2019 Ogün Sanlısoy’un solo kariyerinin 20. yılına denk gelmesi sebebi ile “Aslında Gülmek Gerek” adlı single 12 Mart'ta yapılan lansman ve 20. yıl kutlaması ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Aynı yıl single çalışmalarına devam ederek “Hep Aklımdasın” ve “Gel Dünyama” adlı şarkılarını yayınladı. 2021 yılında ikinci akustik çalışması olan “Yaşamaya Devam” adlı albümünü çıkaran Ogün Sanlısoy, bir yandan da Pentagram ile çalışmalarına devam ederek 2022 yılının sonlarında çıkan “Makina Elektrika” adlı albümde yer aldı. Son olarak 2023 yılının ilk yarısında yeni ekibi ile birlikte, bir süredir beklenen ve ilk EP’si olan “Gel”i yapay zeka ile hazırlanan klipleri ile birlikte paylaştı.