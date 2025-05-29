Oğuz Çepni Boyu Dernekleri A Takımı'nı açıkladı

Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Eğitim Araştırma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Federasyonu Genel Başkanı Harun Özdemir'in açıklaması şu şekilde:
25/05/2025 Tarihli Olağan 2. genel kurulunu yapan Federasyonumuz 28/05/2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda oluşan Yeni Dönem Görev Dağılımı yapmış olup , federasyonumuzda yeni dönem görev alan yönetim kadrosunu basın açıklaması ile duyurma gereği duyulmuştur.
Tüm illerde yapılanan özel ihtimamla yapılanmasını takip ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'da bulunan Derneklerimiz dahil (Van , Urfa , Diyarbakır , Gaziantep ,Hatay dahil ) Federasyonumuz 52 ilde aktif yapılanmasını tamamlamış Türkiyemizin en büyük katılımlı sivil toplum kuruluşu olduğunu paylaşmak isteriz.
Federasyonumuz ülkemizin ve Türk dünyasının içinden geçtiği bu zorlu süreçte Türklük davamız için etkin,etkili ve farkındalık yaratan çalışmalara hızla devam etmektedir.
Oğuzlar’ın 24 boyundan biri olan Çepniler’in tarihi serüvenleri ve özellikle de Karadeniz Bölgesi’nin Türkleşmesinde oynadıkları önemli rol üstlendigi önemli rol içinde Çepni boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biridir.
Kaşgarlı Mahmud’un, Divân-ı Lügati’t-Türk’ünde adı geçen Çepniler , korkusuz , gözü kara savaşçılıkları nedeniyle bir nevi fedai olarak en zorlu coğrafyalara gönderilmiş, Türkler’in Anadolu’yu ve Balkanlar’ı fethinde ve Türkleşmesinde çok büyük roller üstlenmişlerdir.
Büyük Türk Milleti’nin ana unsurunu teşkil eden Oğuzlar’ın ve dolayısıyla da Çepniler’in geçmişi araştırmalarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına, Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğü içinde çalışmalarımız artarak devam edecektir.
Sonuç olarak, Türk dünyasına giden süreçte “Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Eğitim Araştırma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Federasyonu”numuz 23 Dernek ile kurulmuş , şu an 35 katılmcı Dernek sayısına ulaşmıştır.
Bununla birlikte aramızda 102 Dernek Başkanı bulunmakta olup , federasyona katılmak için yapılanmasını oluşturma aşamasında olduğunu önemle belirtmek isteriz.
OĞUZ ÇEPNİ BOYU DERNEKLERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA DAYANIŞMA KALKINDIRMA ve KÜLTÜR FEDERASYONUMUZUN
25/05/2025 Tarihli genel kurulumuz sonrasında 28/05/2025 tarihinde toplanmış olup yönetim kurulu toplantısı sonucunda oluşan Yeni Dönem Görev Dağılımı aşağıdaki gibidir.
YÖNETİM KURULU GOREV DAĞILIMI
1: Harun ÖZDEMİR GENEL BAŞKAN
2: Sırrı OĞUZ GENEL BAŞKAN VEKİLİ
3: Hüseyin KOCA GENEL BAŞKAN VEKİLİ
4: Mustafa ÖZDEMİR GENEL BAŞKAN VEKİLİ
5: İzzet YAYLA GENEL BAŞKAN VEKİLİ
6: Sezgin KILIÇ. Genel Sekreter
7: Murat ÖZDEMİR. Genel Sayman
8: Ahmet ATAÇ Genel Başkan Yardımcısı
9: Reşat KURUCU Genel Başkan Yardımcısı
10: Cihat UYGUN. Genel Başkan Yardımcısı
11: Fahri DURMUŞ. Genel Başkan Yardımcısı
12: Deniz AYDIN. Genel Başkan Yardımcısı
13: Adem DAĞIDIR. Genel Başkan Yardımcısı
14: Yasar SAKA. Genel Başkan Yardımcısı
15: Emine Aygören HACIHAMDİOĞLU Basın ve halkla ilişkiler sekreteri
16: Muzaffer HIDIR. Teşkilatlanma Sekreteri
17: Fikret POYRAZOĞLU. Bilim ve Eğitim Sekreteri
18: Cengiz DEMİRKAYA. Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Sekreteri
19: İsmail YÜKSEL Marmara Bölge Başkanı
20: Hürriyet Cemal ÖZKAYNAK İç Anadolu Bölge Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı
21:Ferdi KILINÇ Ege Bölge Başkanı
22: Mesut Altınbaş. Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı
23: Bilal YÜCEBAŞ. Doğu Anadolu Bölge Başkanı
24: Metin Demirbaş. Karadeniz Bölge Başkanı
25: Cumali Kahraman. Akdeniz Bölge Başkanı
26: Nurcan ÖZCAKİR Balkanlar Temsilci Başkanı
27: Hüseyin BEKTAŞİ. Avrupa Temsilci Başkanı
28: Sadık ASLAN. Türk Dünyası Temsilci Başkanı
29: Muharrem DALKIÇ Yönetim Kurulu Üyesi
30: Salih KANBUT Yönetim Kurulu Üyesi
31: Seyfettin ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi
32: Yüksel YAMAÇ Yönetim Kurulu Üyesi
33: Esat ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
34: Muharrem SAĞLAM. Yönetim Kurulu Üyesi
35: Erol ŞENTÜRK. Yönetim Kurulu Üyesi
36: Yusuf Ziya METİN. Yönetim Kurulu Üyesi
37: Taha Furkan ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
38: Mustafa DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi
39: Enes KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi
40: İsmail ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi
41: Nihat GÜNBATI Yönetim Kurulu Üyesi
42: Şenol DURAN Yönetim Kurulu Üyesi
43: Yaşar BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
44: Fazlı BOĞAZ Yönetim Kurulu Üyesi
45: Ahmet TEMUR Yönetim Kurulu Üyesi
46: Yeliz ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi
47: Cemal BAYRAM. Yönetim Kurulu Üyesi
48: Serkan CİHAN. Yönetim Kurulu Üyesi
49: Recep YAYLA Yönetim Kurulu Üyesi
50: Muzaffer TOK Yönetim Kurulu Üyesi
51: Kadri KARA Yönetim Kurulu Üyesi
Federasyonumuzda yeni dönem görev dağılımı kapsamında yönetim kurulu üyelerini Anadolu ajansı ve basınımız ve Türk dünyasına saygıyla duyururuz.