Oğuz Çepni Boyu Dernekleri A Takımı'nı açıkladı

Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Eğitim Araştırma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Federasyonu Genel Başkanı Harun Özdemir'in açıklaması şu şekilde:

25/05/2025 Tarihli Olağan 2. genel kurulunu yapan Federasyonumuz 28/05/2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda oluşan Yeni Dönem Görev Dağılımı yapmış olup , federasyonumuzda yeni dönem görev alan yönetim kadrosunu basın açıklaması ile duyurma gereği duyulmuştur.

Tüm illerde yapılanan özel ihtimamla yapılanmasını takip ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'da bulunan Derneklerimiz dahil (Van , Urfa , Diyarbakır , Gaziantep ,Hatay dahil ) Federasyonumuz 52 ilde aktif yapılanmasını tamamlamış Türkiyemizin en büyük katılımlı sivil toplum kuruluşu olduğunu paylaşmak isteriz.

Federasyonumuz ülkemizin ve Türk dünyasının içinden geçtiği bu zorlu süreçte Türklük davamız için etkin,etkili ve farkındalık yaratan çalışmalara hızla devam etmektedir.

Oğuzlar’ın 24 boyundan biri olan Çepniler’in tarihi serüvenleri ve özellikle de Karadeniz Bölgesi’nin Türkleşmesinde oynadıkları önemli rol üstlendigi önemli rol içinde Çepni boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biridir.

Kaşgarlı Mahmud’un, Divân-ı Lügati’t-Türk’ünde adı geçen Çepniler , korkusuz , gözü kara savaşçılıkları nedeniyle bir nevi fedai olarak en zorlu coğrafyalara gönderilmiş, Türkler’in Anadolu’yu ve Balkanlar’ı fethinde ve Türkleşmesinde çok büyük roller üstlenmişlerdir.

Büyük Türk Milleti’nin ana unsurunu teşkil eden Oğuzlar’ın ve dolayısıyla da Çepniler’in geçmişi araştırmalarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına, Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğü içinde çalışmalarımız artarak devam edecektir.

Sonuç olarak, Türk dünyasına giden süreçte “Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Eğitim Araştırma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Federasyonu”numuz 23 Dernek ile kurulmuş , şu an 35 katılmcı Dernek sayısına ulaşmıştır.

Bununla birlikte aramızda 102 Dernek Başkanı bulunmakta olup , federasyona katılmak için yapılanmasını oluşturma aşamasında olduğunu önemle belirtmek isteriz.

OĞUZ ÇEPNİ BOYU DERNEKLERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA DAYANIŞMA KALKINDIRMA ve KÜLTÜR FEDERASYONUMUZUN

25/05/2025 Tarihli genel kurulumuz sonrasında 28/05/2025 tarihinde toplanmış olup yönetim kurulu toplantısı sonucunda oluşan Yeni Dönem Görev Dağılımı aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU GOREV DAĞILIMI

1: Harun ÖZDEMİR GENEL BAŞKAN

2: Sırrı OĞUZ GENEL BAŞKAN VEKİLİ

3: Hüseyin KOCA GENEL BAŞKAN VEKİLİ

4: Mustafa ÖZDEMİR GENEL BAŞKAN VEKİLİ

5: İzzet YAYLA GENEL BAŞKAN VEKİLİ

6: Sezgin KILIÇ. Genel Sekreter

7: Murat ÖZDEMİR. Genel Sayman

8: Ahmet ATAÇ Genel Başkan Yardımcısı

9: Reşat KURUCU Genel Başkan Yardımcısı

10: Cihat UYGUN. Genel Başkan Yardımcısı

11: Fahri DURMUŞ. Genel Başkan Yardımcısı

12: Deniz AYDIN. Genel Başkan Yardımcısı

13: Adem DAĞIDIR. Genel Başkan Yardımcısı

14: Yasar SAKA. Genel Başkan Yardımcısı

15: Emine Aygören HACIHAMDİOĞLU Basın ve halkla ilişkiler sekreteri

16: Muzaffer HIDIR. Teşkilatlanma Sekreteri

17: Fikret POYRAZOĞLU. Bilim ve Eğitim Sekreteri

18: Cengiz DEMİRKAYA. Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Sekreteri

19: İsmail YÜKSEL Marmara Bölge Başkanı

20: Hürriyet Cemal ÖZKAYNAK İç Anadolu Bölge Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı

21:Ferdi KILINÇ Ege Bölge Başkanı

22: Mesut Altınbaş. Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı

23: Bilal YÜCEBAŞ. Doğu Anadolu Bölge Başkanı

24: Metin Demirbaş. Karadeniz Bölge Başkanı

25: Cumali Kahraman. Akdeniz Bölge Başkanı

26: Nurcan ÖZCAKİR Balkanlar Temsilci Başkanı

27: Hüseyin BEKTAŞİ. Avrupa Temsilci Başkanı

28: Sadık ASLAN. Türk Dünyası Temsilci Başkanı

29: Muharrem DALKIÇ Yönetim Kurulu Üyesi

30: Salih KANBUT Yönetim Kurulu Üyesi

31: Seyfettin ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi

32: Yüksel YAMAÇ Yönetim Kurulu Üyesi

33: Esat ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi

34: Muharrem SAĞLAM. Yönetim Kurulu Üyesi

35: Erol ŞENTÜRK. Yönetim Kurulu Üyesi

36: Yusuf Ziya METİN. Yönetim Kurulu Üyesi

37: Taha Furkan ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi

38: Mustafa DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi

39: Enes KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi

40: İsmail ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi

41: Nihat GÜNBATI Yönetim Kurulu Üyesi

42: Şenol DURAN Yönetim Kurulu Üyesi

43: Yaşar BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

44: Fazlı BOĞAZ Yönetim Kurulu Üyesi

45: Ahmet TEMUR Yönetim Kurulu Üyesi

46: Yeliz ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi

47: Cemal BAYRAM. Yönetim Kurulu Üyesi

48: Serkan CİHAN. Yönetim Kurulu Üyesi

49: Recep YAYLA Yönetim Kurulu Üyesi

50: Muzaffer TOK Yönetim Kurulu Üyesi

51: Kadri KARA Yönetim Kurulu Üyesi

Federasyonumuzda yeni dönem görev dağılımı kapsamında yönetim kurulu üyelerini Anadolu ajansı ve basınımız ve Türk dünyasına saygıyla duyururuz.