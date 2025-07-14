Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu'ndan Türklük manifestosu

Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Hüseyin Koca' ve Celal Göktepe Dede nin Mihmandarlığında Nevşehir ,Hacı Bektaş 'da Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür ve Cemevi Açılışı 12 Temmuz 2025 günü saat 12 ile 18.00 arasında etkinliklerle kutlandı.

Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu Basın ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Yönetim kurulu Üyesi ve Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Av.Emine Aygören Hacıhamdioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Açılış sonrası Birlik Cemi yapıldı... Şükür Lokması ile geniş katılım ile açılış programı tamamlandı ve aynı gün İstanbul 'a dönüş yaptık...

Nevşehir Hacıbektaş etkinliğinin ardından Hacıbektaş Veli , Kurtuluş Savaşı ve Atatürk 'ün Alevi ve Bektaşiliğe ilgisi aklımızda canlandı...

Aleviliğin Türklük, Alevilerin Türkmen, olduğu gerçeğinin dillendirilmesi aleviliği ve alevileri yıllardır kullanan çevreleri o kadar rahatsız etmeye başladığını gõzlemleyebiliyoruz.

Bazı çevreler "BEN TÜRKÜM, TÜRKMENİM" denmesini milliyetçilik bataklığı olarak görüyorlar.

Bir Türk evladının, 'Türküm, Türkmenim' demesinden daha doğal ne olabilir ki?

ALEVİLER OĞUZ ATANIN ÖZ EVLATLARIDIR

Bu bilinç ortaya çıkıp güçlendikçe daha çok rahatsız olacaksınız...

Cumhuriyet değerlerini taşıyan bu ülkenin kurulmasinda Atatürk 'e en büyük desteği veren alevi ve Bektaşi kardeslerimiz ile bu bilinci daha yukarılara ve daha güçlü taşımaya devam edeceğiz.

Hacı Bektaş-ı Veli "Eline, Beline, Diline Sahip Ol" Derken Ne Demek İstedi? Güncel Türkiye gündeminde tekrar hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum.

Eline sahip ol: İline, vatanına sahip ol

Diline sahip ol: Lisanına , Türkçe'ne sahip ol

Beline sahip ol: Toprağına sahip ol

"Eline sahip çık" ifadesindeki "el", "il"dir. yani yurt, vatandır... iline vatanına sahip çık demiştir hace...

"Beline sahip çık" ifadesindeki "bel", "toprak"tır...

Toprak Türk milleti için kutsaldır. toprak bellenirse yani işlenirse ürün verir. işini, toprağını boş bırakma, uğraşından geri kalma, toprağını işle, toprağına sahip çık demiştir hace...

"Diline sahip çık" ifadesindeki "dil", ağzımızın içindeki organ değil, konuştuğumuz dildir, lisandır. lisanına, güzel Türkçemize sahip çıkın ki farsça'nın resmi dil olması karşısında dilimiz, lisanımız kaybolmasın demiştir hace...

Ne de güzel söylemiş, lakin manasını kavrayan çok az kişi olmuştur.

İşte Hace Bektaş Veli'nin bu sözlerinin anlamını kavrayanlardan biri de; vatanına, toprağına, lisanına sahip çıkmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve Milli Mücadeleyi başlatan Ulu Önder Atatürk'tür...

Amasya, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde vatanın düşman işgalinden kurtarılması için çalışmaları başlatan ve örgütlenmeyi sağlayan Mustafa Kemal Atatürk işte bu sözün manasını kavradığı için Ankara'ya gelişinden önce 22 ve 23 aralık 1919 tarihlerinde Hacı Bektaş'a uğramış, Hace'nin dergahında 2 gün kalmıştır...

Ahi Evran gibi ol, beline sahip çık...

Karamanoğlu Mehmet gibi ol diline sahip çık...

Mustafa Kemal gibi ol, eline/iline sahip çık...

Eline, beline, diline sahip çık Türk Milleti...

Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu etkinliklerini haberleştiren basınımıza özellikle Yeniçağ Gazetesi Ahmet Yabuloğlu 'na Ulusal duyarlılığı nedeniyle , teşekkür ederiz

Yapılacak ve yapılan yapılanmaları ve etkinlikleri Türk dünyasının geleceği için önemsiyoruz ...

Saygılarımızla...