Oğuz Çepni Boyu Dernekleri'nde Harun Özdemir'le güven tazelendi

Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Eğitim Araştırma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Federasyonu Genel Başkanı Harun Özdemir etkinlik daveti duyurusu yaptı.

Açıklama şu şekilde:

25/05/2025 Tarihli Olağan 2. genel kurulunu yapan Federasyonumuz Harun Özdemir'i oy birliğiyle tekrar genel başkan seçmiştir. Federasyon yurt çapında etkinliklere devam etmektedir.

Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonumuz tüm bölgelerde, Balkanlarda yapılanan özel ihtimamla yapılanmasını takip ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'da bulunan Derneklerimiz dahil (Van , Urfa , Diyarbakır , Bingöl Gaziantep ,Hatay dahil ) Federasyonumuz 52 ilde aktif yapılanmasını tamamlamış Türkiyemizin büyük katılımlı sivil toplum kuruluşu olduğunu paylaşmak isteriz.

Türk dünyasına giden süreçte “Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Eğitim Araştırma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Federasyonu”num 21 Dernek ile kurulmuş , şu an 35 resmi üye katılmcı Dernek ve 4 Temsilcilik sayısına ulaşmış olup bünyesinde dernek lerimizden Delege olarak 120 dernek başkanı ile 12 Federasyon başkanı Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu Yönetim kademelerinde görev almıştır. Federasyona katılmak için ülke sathından birçok dernek yapılanmasını oluşturma aşamasındadır.

Federasyonumuz ülkemizin ve Türk dünyasının içinden geçtiği bu zorlu süreçte, etkin,etkili ve farkındalık yaratan çalışmalarla yoluna devam etmektedir.

Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Hüseyin KOCA' ve Celal Göktepe Dede nin mihmandarlığında Üye Derneğimizin Nevşehir ,Hacı Bektaş 'da Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür ve Cemevi Açılışı 12 Temmuz 2025 günü saat 12 ile 17.00 arasında olacaktır. Program kapsamında etkinliğe tüm halkımız davetlidir.

Ayrıca 20 Temmuz 2025 Pazar Günü Gaziantep de Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gaziantep İl temsilciliği açılışımıza herkes davetlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.