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Ankaragücü'lü oyuncu Oğuz'dan skandal açıklama

Ankaragücü forması giyen Oğuz Ceylan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından hayretler veren açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 00:24
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Oğuz Ceylan saldırıyla ilgili olarak "Taraftara el, kol yaparsan böyle olur" dedi

Ankaragücü'lü oyuncu Oğuz'dan skandal açıklama
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Öncelikle maçı değerlendiren Oğuz Ceylan "Bu maça gelene kadar kötü başladık lige. Ömer Hoca'yla Beşiktaş'a iyi hazırlandık. Maç iyiydi ama istediğimiz gibi olmadı. Bu takım en kısa zamanda çıkışa geçecek. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız." dedi.

Olaylarla ilgili açıklama yapan Oğuz Ceylan "Altyapıdan çıkan bir oyuncunun öncelikle öğrenmesi gereken şey karakter olmalı. Bir yardımcı hocaya küfür edemez, taraftara el kol yapamaz. Yaparsa böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Genç kardeşimiz, adrenalinine verelim. Yaşanmasını istemiyoruz ama oldu, bitti." ifadelerini kullandı.

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