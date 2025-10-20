Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Oğuzhan Çakır'ın Avrupa maçında görev yapacağını duyurdu.
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Danimarka'nın Kopenhag ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi mücadelesini yönetecek.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da saat 17.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Orhun Aydın Duran yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Svend Daa Funder-Kristensen olacak.