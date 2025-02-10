Oğuzhan Çakır’ın hakemliği bitti mi? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oğuzhan Çakır’ın hakemliği bitti mi? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyada Çakır’ın hakemlik kariyerinin sona erdiğine yönelik paylaşımlar geldi. Ortaya çıkan iddialar sonrası MHK’den henüz bir açıklama gelmedi.

Süper Lig'de Galatasaray - Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a düdük astırıldığı iddia edildi.

Maçın 12. dakikasında Semih Güler ile Dries Mertens'in ceza sahasındaki pozisyonu sonrası penaltı noktasını gösteren Oğuzhan Çakır, bu kararıyla karşılaşmanın önüne geçti. Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekildi.

Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi. X platformundaki bu iddia, kısa süre içerisinde artarak devam etti.

Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi.

Öte yandan Oğuzhan Çakır'ın uzun bir süre maç almayacağı tahmin edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun düdük astırılma iddiasıyla ilgili kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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