Oğuzhan Koç'un damat pozuna Demet Özdemir kayıtsız kalmadı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, 28 Ağustos’ta görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girmişti. Çift, sosyal medyada düğünden kareleri paylaşmaya devam ediyor.

Düğünden günler sonra Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Damatlığıyla çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı.

İlk olarak kalp emojisiyle yorum yapan oyuncu, sonrasında "Kocam bey" ifadeleriyle bir yorum daha yaptı. Koç da Özdemir'e; "Eşim hanım" diye karşılık verdi.

Demet Özdemir, tercih ettiği gelinlik ve eşi Oğuzhan Koç'un ayakkabıları hakkında yapılan eleştirilere de şöyle karşılık vermişti:

Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek, anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an. İyi bakın resme, ne çok an, ne çok sevgi var!