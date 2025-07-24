Oğuzhan Koç ilk kez konuştu: Mağdurum

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıklarına ünlü isimler de katılıyor. Selen Görgüzel, Kaya Çilingiroğlu’nun ev sahipleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar gündem olmuştu. Bu kez de dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Oğuzhan Koç ev sahibiyle mahkemelik oldu.

EV SAHİBİNE DAVA AÇTI

Oğuzhan Koç Beşiktaş’ta 85 bin liraya oturduğu evin kirasını 350 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibine dava açtı.

Bir mekan çıkışı kameralara yakalanan Oğuzhan Koç konuya dair, "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk subuk artışlar. Ben de bu konuda kendini mağdur hissedenlerdenim. Herkesin başına gelen bir durum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, Riva’dan 65 milyon TL’ye ev aldıkları iddialarına da açıklık getirdi.

"O PARAYA RİVA'DAN EV ALMAYIZ"

Ünlü çift "O paraya ev alacak olsak Riva’dan almayız. Orada fiyatlar zaten daha makul ve uygun. Biz arkadaşımızın evine 'hayırlı olsun'a gittik" ifadelerini kullandı.