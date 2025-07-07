Oğuzhan Koç keseyi açtı! Düşler Vadisi’nden 65 milyonluk villa aldı: Görenin ağzı açık kaldı

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Oğuzhan Koç keseyi açtı! Düşler Vadisi’nden 65 milyonluk villa aldı: Görenin ağzı açık kaldı

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, servetini lüks bir yatırımla değerlendirdi. Son dönemde ünlüler arasında popüler olan bir siteden 65 milyon TL’lik muhteşem bir villa satın aldı.

Başarılı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Oğuzhan Koç, yeni sevgilisi Hazal Subaşı ile konuşulurken, gayrimenkul hamlesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Koç, İstanbul’un prestijli Düşler Vadisi Riva projesinden 4+1 özellikli lüks bir villa aldı.

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Doğayla bütünleşik yapısıyla öne çıkan bu özel site, son zamanlarda birçok ünlünün tercih ettiği bir yaşam alanı haline geldi.

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Oğuzhan Koç’un satın aldığı villanın değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu belirtiliyor.

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65 MİLYONLUK YATIRIM

Kazançlarını akıllı yatırımlarla değerlendiren Koç, bu tercihle şehir karmaşasından uzak, huzurlu ve doğaya yakın bir yaşamı seçtiğini bir kez daha kanıtladı.

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OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985’te Erzincan Refahiye’de doğan Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, oyuncu ve sunucudur. 1992 Erzincan depreminden sonra ailesiyle Bursa’ya taşınmış, 7 yaşında Bursa Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimi almaya başlamıştı.

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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi okurken eğitimini yarıda bırakmış, ardından İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne girmişti.

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Kariyerine 2007’de BKM Atölye Oyuncuları’yla başlayan Koç, 2009’da Yılmaz Erdoğan’ın Neşeli Hayat filminde rol almış ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almıştı.

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2010’da Çok Filim Hareketler Bunlar filmiyle 17. Kral Müzik Ödülleri’nde “En İyi Film Müziği” ödülünü kazanmıştı.

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Müzik kariyerinde Ferhat Göçer ve Gülben Ergen’e şarkılar vermiş, 2013’te ilk albümü Ben Hala Rüyada’yı çıkarmıştı. 2015’te Gülben Ergen’le Aşkla Aynı Değil single’ını, 2016’da Bulutlara Esir Olduk ve 2017’de Küsme Aşka gibi hit şarkılar yayımlamıştı.

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Televizyonda Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile 3 Adam programını sunmuş, O Ses Çocuklar ve O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmıştı. Sinemada Yol Arkadaşım (2017) gibi filmlerde rol almış, Doru ve Fırıldak Ailesi gibi animasyonlarda seslendirme yapmıştır. 2020’de Kendime Sardım single’ını çıkarmıştı.

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Özel hayatında, 2022’de Demet Özdemir ile evlenmiş, ancak çift 2023’te ayrılmıştı.

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