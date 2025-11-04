TAFF Pictures yapımcılığında, Mali Ergin’in yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosunu Aksel Bonfil yazdı.

Beşiktaş’taki otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Oğuzhan Koç, çekimlerin bir ay önce tamamlandığını ve keyifli bir yapım ortaya koyduklarını belirtti.

"TATLI BİR FİLM YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Koç, kurgu sürecine de katıldığını ifade ederek, "Çok güzel duygular taşıyan, tatlı bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım izleyenler de beğenir." dedi.

Filmde sağlıklı yaşam uzmanı “Ali”yi canlandıran Koç, “Ali, hayatta enteresan küçük mutsuzluklarını kafasında çok büyütüyor. Sonra etrafında gelişen olaylarla, tanıştıkları insanlarla, biraz hayata bakışı değişiyor. Bu anlamda komik, duygusal ve gerçek bir film yaptık.” şeklinde konuştu.İlk kez bir filmin hikayesini yazdığını ve bu nedenle kurgu ile müzikte titiz davrandığını söyleyen Koç, müziklerin Çağrı Telkıvıran tarafından hazırlandığını ekledi.

ÇEKİMLER İSTANBUL’DA TAMAMLANDI

Ayça Ayşin Turan, “Güneş” adlı hemşireyi oynadığını belirterek, “Oğuzhan’ın karakterinin tam tersine hayatın küçük mutsuzluklarını asla kafaya takmayan, hayata pozitif bakan bir karakter. Çekimlerimiz de İstanbul’daydı, güzel ve keyifli geçti.” dedi.

İbrahim Selim ise arkadaşlık temalı bir hikaye anlattıklarını ve izleyicilerin filmi seveceğini vurguladı.

Toplantıya Neslihan Arslan ile Buçe Buse Kahraman da katıldı.“Bugün Güzel”, kontrollü yaşayan televizyon programcısı Ali Candemir’in ansızın gelen teşhisle yaşadığı dönüşümü, mizah ve duyguyu harmanlayarak beyazperdeye aktarıyor.