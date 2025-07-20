Oğuzhan Koç’un kira zammı isyanı! Yüzde 400 artınca soluğu mahkemede aldı

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Oğuzhan Koç’un kira zammı isyanı! Yüzde 400 artınca soluğu mahkemede aldı

Oğuzhan Koç, Beşiktaş’taki 85 bin liralık dairesine ev sahibinin dört kat zam talebiyle şoke oldu. Ünlü şarkıcı, anlaşma sağlanamayınca ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, Koç’un ucuza oturduğunu iddia ederek kira tespit davası açtı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş Levent’te 2019’dan beri oturduğu daireye 85 bin lira kira ödüyor. Geçtiğimiz yıl ev sahibinin kira bedelini artırma talebiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

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Ev sahibi Güneş B., kiranın 350 bin lira olması gerektiğini söyleyince Koç itiraz etti. Dört kat zam talebine karşı anlaşamayan taraflar, konuyu mahkemeye taşıdı.

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DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kira tespit davası açtı.

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“EVİN BEDELİ BU DEĞİL”

Oğuzhan Koç, mahkemeye sunduğu dilekçede, kira artışını düzenli yaptığını, ancak bu bedelin gerçekçi olmadığını belirtti.

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Evde tadilat masraflarını cebinden karşıladığını ifade eden Koç, mağdur edildiğini savundu.

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Ev sahibi Güneş B. ise dilekçesinde, zammın hakkaniyetli olduğunu ve Koç’un daha yüksek kira ödeyebilecek bir evde oturduğunu iddia etti.

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Koç’un eski kiracı olması nedeniyle ucuza oturduğunu, çevredeki emsal evlerle kıyaslandığında farkın açık olduğunu belirten ev sahibi, mahkemede haklılığını savunuyor.

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Dava, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde görülecek.

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OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985’te Erzincan Refahiye’de doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, oyuncu ve sunucudur.

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1992 Erzincan depremi sonrası ailesiyle Bursa’ya taşındı ve 7 yaşında Bursa Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimi aldı.

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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi okurken eğitimini yarıda bıraktı, ardından İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne geçti.

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Kariyerine 2007’de BKM Atölye Oyuncuları’yla başlayan Koç, 2009’da Yılmaz Erdoğan’ın Neşeli Hayat filminde rol aldı ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldı.

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2010’da Çok Filim Hareketler Bunlar filmiyle 17. Kral Müzik Musik Ödülleri’nde “En İyi Film Müziği” ödülünü kazandı.

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Müzik kariyerinde Ferhat Göçer ve Gülben Ergen’e şarkılar yazdı, 2013’te ilk albümü Ben Hala Rüyada’yı çıkardı. 2015’te Aşkla Aynı Değil, 2016’da Bulutlara Esir Olduk ve 2017’de Küsme Aşka gibi hit şarkılar yayımladı.

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Televizyonda 3 Adam programını sundu, O Ses Çocuklar ve O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yaptı. Sinemada Yol Arkadaşım (2017) gibi filmlerde rol aldı, Doru ve Fırıldak Ailesi gibi animasyonlarda seslendirme yaptı. 2020’de Kendime Sardım single’ını çıkardı.

2022’de Demet Özdemir ile evlendi, ancak 2023’te ayrıldılar.

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