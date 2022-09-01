1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Oğuzhan Özyakup ters köşe yaptı. Herkes Antalyaspor'a transfer oldu derken...

Oğuzhan Özyakup ters köşe yaptı. Herkes Antalyaspor'a transfer oldu derken...

Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un adı Antalyaspor ile anılıyordu. Gerçek ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:21
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:22
Takip Et

Oğuzhan Özyakup Fortuna Sittard'a transfer oldu

Oğuzhan Özyakup ters köşe yaptı. Herkes Antalyaspor'a transfer oldu derken...
+
Aa
-

10 yıllık Beşiktaş kariyerini sonlandıran Oğuzhan Özyakup'un yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusuydu. Dün akşam saatlerinde Antalyaspor ile anlaştığı iddia edilen tecrübeli futbolcunun Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olduğu ortaya çıktı. 
DHA'nın haberine göre; Hollanda Ligi ekibinde forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup'u ikna etti. 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden sonra imza atacak.

Geçtiğimiz sezon Oğuzhan Özyakup siyah-beyazlı forma ile 17 maça çıkarken sadece 1 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup, 2012 yılından bu yana formasını giydiği Siyah-Beyazlı kulübe sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Tecrübeli futbolcu paylaşımında "10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk… Binlerce an ve anı… 19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum." ifadelerine yer verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
2
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
3
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
4
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
7
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.