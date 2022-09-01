Oğuzhan Özyakup ters köşe yaptı. Herkes Antalyaspor'a transfer oldu derken...

10 yıllık Beşiktaş kariyerini sonlandıran Oğuzhan Özyakup'un yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusuydu. Dün akşam saatlerinde Antalyaspor ile anlaştığı iddia edilen tecrübeli futbolcunun Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre; Hollanda Ligi ekibinde forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup'u ikna etti. 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden sonra imza atacak.

Geçtiğimiz sezon Oğuzhan Özyakup siyah-beyazlı forma ile 17 maça çıkarken sadece 1 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup, 2012 yılından bu yana formasını giydiği Siyah-Beyazlı kulübe sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Tecrübeli futbolcu paylaşımında "10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk… Binlerce an ve anı… 19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum." ifadelerine yer verdi.