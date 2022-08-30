﻿Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar: Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta 10 yıl futbol oynayan, sözleşmesi bitince de yollar ayrılan Oğuzhan Özyakup, bugüne kadar kendisine gelen teklifleri kabul etmemişti.

29 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Trabzonspor'un da istediği belirtilmiş, ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Oğuzhan Özyakup'un uzun süren ABD tatilinden döndükten sonra bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kararını da verdiği öğrenildi.

Hollanda doğumlu olan, ailesi de Hollanda'da yaşayan Oğuzhan Özyakup'a Groningen'in teklif yaptığı belirtildi.

Oğuzhan'ın teklife sıcak baktığı, önümüzdeki günlerde de sözleşme imzalayacağı ifade edildi.