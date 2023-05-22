Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programın çekim aralarında yaşananları anlattı. 'Bir iki tane kurulmuş arkadaş var'

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayımlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programına, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu.

Programda format gereği Millet İttifakı'na destek veren kişilerin yer almayacağı, Babala TV'ye daha önce başvuran ve Kılıçdaroğlu'na muhalif kişilerin soru soracağı açıklanmıştı.

GÜNÜN İLK SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programın akşam saatlerinde başlayan çekimleri günün ilk saatlerine kadar devam etti.

ARA VERİLDİĞİ ZAMAN...

Programın çekimleri sırasında Twitter'dan bir açıklama yaparak fotoğraf paylaşan Oğuzhan Uğur "Selamlar, program süratle devam ediyor. Aramızda elbette bir iki tane kurulmuş arkadaş var ve alakasız tweetler atıyorlar bam güm.

Birini bulup, ara verildiği zaman yanına gittim. Tatlı tatlı uyardım, el sıkıştım, hatta takipleştik.

O da teşekkür etti ayrıldık, daha ben kulise geçmeden arkamdan yine bam güm tweet atmış. Sabırla devam edeceğiz.

Tanıtımda ve bölümde zaten ne oldu, bitti kesilmemiş halde izleyeceksiniz. Bu mecradan resmi hesaplar dışında atılan tweetlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

UĞUR KİMLERİN KATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, yaptığı paylaşımda programa soru sormak için katılacak kişilerle ilgili bilgi vermişti.

Uğur, "An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 küskün CHP’li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak.

Dışarıdan şimdilik 3 videolu soru gelecek (artabilir). Bir de torpil yaptığım, yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar).

Son anda iptal eden ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu, göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.