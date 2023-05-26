Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun"

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'a yapılan haksız yorumlar ve sözlü saldırıların ardından ekip olarak çektikleri bir yanıt videosunu paylaştı.

Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun"

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mevzular Açık Mikrofon adlı programda konuk eden ve özellikle CHP'li olmayan isimlerin soru sormalarına fırsat vererek dikkat çeken bir programa imza atan Oğuzhan Uğur, YouTube üzerinden programını yayınladığından bu yana özellikle yandaş medya tarafından yoğun bir sözlü saldırı altında.

Programının yanlı olduğu ve soruları da önceden Kılıçdaroğlu ile birlikte hazırladığı şeklinde ithamlara maruz kalan Uğur ve ekibi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Oğuzhan Uğur, program yayınlandığından beri kendisi ve ekibi hakkında ortaya atılan onlarca iddiaya toplu bir yanıt vermek istediklerini söyledi ve esprili bir video paylaştı.

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Derya Uluğ'un seslendirdiği Canavar adlı şarkının kullanıldığı video üzerinden programla ilgili yandaş medyanın soru ve yorumlarına yanıt verildi.

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Uğur ve ekibi kendileri hakkında yapılan bu yersiz iddialara ise fonda kullandıkları şarkının "Ensem ona dönük oraya konuşsun" sözleriyle yanıt vermiş oldu.

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