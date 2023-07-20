Oğuzhan Uğur videoyu 'terörden bile tehlikeli' yorumuyla paylaştı

Uzunca bir süredir gündemimizde son sıralara attığımız eğitimin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatan ve Sokak Kedisi adlı YouTube kanalı tarafından yapılan röportajda genç bir vatandaşın Diyanet İşleri'ni Atatürk'ün kurduğu gerçeğini reddederken görüyoruz.

Röportajda kendisinin de bu gerçekten haberdar olduğunu söyleyen ancak bunun doğru olduğuna inanmadığını belirten genç, yabancı kitaplarda bunun farklı bir şekilde yazıldığı iddiasında bulundu.

Böylesine somut bir gerçeği bile reddeden gencin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Oğuzhan Uğur, izledikleri karşısındaki hislerini şu satırlarla anlattı:

"Diyanet İşlerini kim kurdu diyorlar arkadaşımıza. Bu şekilde cevap veriyor. Asla kızmıyorum kendisine, hatta tebrik ediyorum.

Bize açık açık öncelik sıralamasında en sonlara attığımız eğitimin önemini ve onu neden en başa koymamız gerektiğini örnekleriyle anlatıyor.

Verdiği mesaj ise muazzam. Diyor ki, cehalet doğal afetlerden ve dahi terörden bile tehlikelidir. Bir büyük ustanın yıllar evvel Doritos reklamında da söylediği gibi, “eğitim şart”"