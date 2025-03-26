Oğuzhan Uğur'dan Bakan Varank'ın Espressolab tepkisi! Vedat Milor'u hatırlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oğuzhan Uğur'dan Bakan Varank'ın Espressolab tepkisi! Vedat Milor'u hatırlattı

Oğuzhan Uğur, boykotun merkezinde yer alan Espressolab'da video çeken Mustafa Varank'a Vedat Milor'u hatırlatarak tepki gösterdi.

AKP'li Mustafa Varank, CHP'nin boykot listesinde yer alan kahve zincirinin bir şubesine giderek buradan video paylaştı. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ise Bakan Varank'a Vedat Milor'u hatırlattı.

20250326aw420217-0.jpg

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkedeki protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulunmuş ardından boykot edilecek markaları sıralamıştı.

Dün gece AKP'li Mustafa Varank boykot kararı verilen kahve zincirinin Ankara'daki şubesine giderek paylaşımda bulundu.

"Burada durumlar iyi, gençler mutlu, vekiller mutlu..." notuyla paylaşılan video sosyal medyada tepki çekerken, Varank'ın bu ziyaretine Oğuzhan Uğur'dan yorum geldi.

ak-partili-varank-ve-gul-genclerle-espressolabda-bulustu-371c7859e51b.jpg

"SANA HAK BANA YASAK"

Geçen haftalarda, yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında kendi YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı örtülü reklam soruşturmasını hatırlatan Oğuzhan Uğur, "Vedat Milör'e Kent Lokantası'nda çektiği video için örtülü reklam soruşturması başlatılmıştı... Sokakta yükselen sesin partiler üstü olduğunu bizzat gördüm demiştim ya. İşte asıl sebep bu… Sana hak, bana yasak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

miilor.jpg

Vedat Milor ocakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar'daki Kent Lokantası'nı ziyaret etmiş, deneyimini YouTube'dan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlığıyla paylaşmıştı.

Ticaret Bakanlığı, Milor'a "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Son Haberler
Ümit Özdağ aramızda! Bu görüntü Saraçhane'yi salladı
Ümit Özdağ aramızda! Bu görüntü Saraçhane'yi salladı
Türk Hava Yolları, Zerenspor ile karşılaşacak
Türk Hava Yolları, Zerenspor ile karşılaşacak
X (Twitter) sosyal medya yasaklarına karşı harekete geçti
X (Twitter) sosyal medya yasaklarına karşı harekete geçti
Cumhur İttifakı'nı çatırdatan iddia!
Cumhur İttifakı'nı çatırdatan iddia!
Galatasaray'da derbi mesaisi
Galatasaray'da derbi mesaisi