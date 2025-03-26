Oğuzhan Uğur'dan Bakan Varank'ın Espressolab tepkisi! Vedat Milor'u hatırlattı

AKP'li Mustafa Varank, CHP'nin boykot listesinde yer alan kahve zincirinin bir şubesine giderek buradan video paylaştı. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ise Bakan Varank'a Vedat Milor'u hatırlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkedeki protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulunmuş ardından boykot edilecek markaları sıralamıştı.

Dün gece AKP'li Mustafa Varank boykot kararı verilen kahve zincirinin Ankara'daki şubesine giderek paylaşımda bulundu.

"Burada durumlar iyi, gençler mutlu, vekiller mutlu..." notuyla paylaşılan video sosyal medyada tepki çekerken, Varank'ın bu ziyaretine Oğuzhan Uğur'dan yorum geldi.

"SANA HAK BANA YASAK"

Geçen haftalarda, yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında kendi YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı örtülü reklam soruşturmasını hatırlatan Oğuzhan Uğur, "Vedat Milör'e Kent Lokantası'nda çektiği video için örtülü reklam soruşturması başlatılmıştı... Sokakta yükselen sesin partiler üstü olduğunu bizzat gördüm demiştim ya. İşte asıl sebep bu… Sana hak, bana yasak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Vedat Milor ocakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar'daki Kent Lokantası'nı ziyaret etmiş, deneyimini YouTube'dan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlığıyla paylaşmıştı.

Ticaret Bakanlığı, Milor'a "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatmıştı.