Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Saldırı yedik

Editör: Serkan TALAN

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur yaptığı bir paylaşımla, ikinci tur cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kala Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekimlerinin 7 saat sürdüğünü açıkladı.

Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programda bir tane trol saldırısı olduğunu ve kişinin salonu terk ettiğini açıkladı.

Uğur, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"M.A.M. 15. bölüm tam 7 saat sürdü. İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef. Nazarlık niyetine… Kendini rezil edip salonu terk etti sağ olsun. (Tanıtıma özellikle koyacağım.) Sorular çok sertti ama kazasız belasız bitirdik çok şükür. Tanıtım yarın sabah, tam bölüm çarşamba akşamı 21.30da yayında."

"TROL SALDIRISINA UĞRADIK"

Oğuzhan Uğur, daha sonra sahte bir hesabın Twitter'da açtığı sohbet odasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uğur paylaşımda şöyle dedi:

"Gecenin en bomba olayı, sahte bir hesabın tivitırda sohbet odası açıp, Mevzular Açık Mikrofon Kemal Kılıçdaroğlu yayını diye başlık atıp, salondan canlı yayın yapıyorum diyerek odaya 20 bin insan toplamasıydı. Çekimdeyken çılgınlar gibi bildirim gelmeye başladı telefonuma. Göz ucuyla baktım, herkes “canlı yayın açıldı, müdahale et” diye uyarıyordu mesajla. Konuğumun lafını bölmemek için bekledim. Sonra gerçek ortaya çıktı. Yayın bizim salondan yapılmıyordu. O sahte hesap, Sn. Kılıçdaroğlu’nun 2013 yılında katıldığı Genç Bakış programını açmış internetten, dinletiyordu 20 bin kişiye. Hıhh =)) Biri “Kamer Genç ile görüştünüz mü?” sorusunu sorunca anca anlıyor insanlar konuyu. (İyi ki) Hiç kızmadım, akıllı çocukmuş, bu tiviti okuyorsan bize ulaş. Tam bir içerik üreticisisin gerçekten"