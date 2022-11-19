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  • Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı ortaya çıktı

Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı ortaya çıktı

Son dönemde yaptığı siyasi programlarla gündeme gelen Oğuzhan Uğur, gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:08
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Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı ortaya çıktı

Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı ortaya çıktı
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Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

"Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım" ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Oğuzhan Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım Çayımızı içtik çıktım, iyiyim teşekkürler. Polis arkadaşlar efsanelerdi bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu."

 

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Hüseyin
19.11.2022 10:11
Kötülere bir sey olmaz keşke iceri atsalardi seni  
 
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