Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı ortaya çıktı

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

"Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım" ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Oğuzhan Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım Çayımızı içtik çıktım, iyiyim teşekkürler. Polis arkadaşlar efsanelerdi bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu."